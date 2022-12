(Di domenica 4 dicembre 2022) Quello in Qatar è stato un Mondiale difficile per. Il capitano del Ghana ha raccontato il motivo attraverso i social:...

Commenta per primo Quello in Qatar è stato un Mondiale difficile perAyew. Il capitano del Ghana ha raccontato il motivo attraverso i social: 'Il risultato finale della partita finale non era quello che aspettavamo nel torneo, ma purtroppo è finita così. Sono ......chiamerà il governo norvegese con la massima urgenza per indagare su ciò che ha causato la... E non vale nominare Troll Hunter , la pellicola del 2010 diretta daØvredal , perché con ... La tragedia di André Ayew: 'Ho perso il mio figlioccio prima della partita con il Portogallo. Mia figlia…'