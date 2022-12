La serie tv di The Last of Us si mostra nel primo trailer

Leggi su tuttotek

(Di domenica 4 dicembre 2022) Basata sul famoso videogame Sony PlayStation, ladi Theof Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey sinel suoTheof Us sta per diventare unaTV prodotta da HBO, disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il produttore esecutivo sarà lo stesso Neil Druckman, autore e direttore creativo dello stesso videogame. Dopo aver annunciato la partecipazione dell’attrice Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, è stato annunciato anche il ruolo di Joel, che sarà interpretato da Pedro Pascal. Sky rivela quindi ildell’attesissimatv di Theof Us, che sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la ...