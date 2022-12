La ricostruzione surreale della giornalista russa | «Putin ha conquistato Kiev in una settimana Ma non userà mai la bomba nucleare» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022) «Scegliere di cominciare una guerraè del tutto insensato, la Russia non lo farà mai. Già nella primadi guerraera praticamente presa dalle forze di Mosca». Così Margarita Symonian, capo del canale televisivo russo Rt fornisce la sua versione dei primi momenti di guerra estrategia d’insieme del Cremlino, spiegando perché a suo avviso Vladimirnon avrebbe alcun bisogno né intenzione di utilizzare contro l’Ucraina le armi nucleari per riuscire a vincere la guerra. «Eravamo già ad Hostomel (l’aeroporto di, ndr) e ovunque, l’avevamo praticamente presa ok? Da marzo combattiamo contro, perché diamine dovremmo usare il?». In diretta alla tv, Symonian va avanti fornendo anche ...