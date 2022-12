La polizia morale in Iran esce sconfitta dalle proteste | ma è presto per dire che sia abolita

Dopo oltre due mesi e mezzo di proteste in tutto il Paese contro il regime degli ayatollah,in Iran laviene abolita. L'annuncio è arrivato dal procuratore generale di Teheran Mohammad Jafar Montazeri. Istituita nel 2005 durante la presidenza uktraconservatrice di Mahnoud Ahmadinejad, ...... morta mentre era in custodia in una caserma di Teheran, tre giorni dopo il suo arresto da parte dellaperché non indossava correttamente il velo. Le manifestanti hanno bruciato il ...Sulla cessazione delle attività da parte della polizia morale, mancano le conferme delle istituzioni e quelle della Guida Suprema, Ali Khamenei. Ciò che ormai sembra evidente è invece la debolezza del ...La Giustizia di Teheran annuncia lo smantellamento della polizia morale, parte dei simboli delle proteste: furono gli agenti delle Pattuglie di Guida ...