La polizia morale in Iran esce sconfitta dalle proteste | ma è presto per dire che sia abolita

A prima vista le donne iraniane dovrebbero avere tutti i motivi per esultare. La, responsabile dell'omicidio di Mahsa Jina Amini a settembre per una ciocca di capelli fuori posto, non dovrebbe più essere in servizio. Il condizionale resta d'obbligo, perché, come ...... lasciando pensare a un gesto di distensione verso il movimento di protesta, che da quasi tre mesi chiede maggiori libertà dopo la morte - proprio in custodia dellalo scorso 16 ...Con questo annuncio, il procuratore generale iraniano, Mohammad Jafar Montazeri ha dato un annuncio inaspettato, ossia che la polizia morale di fatto scomparirà. A riferirlo è l'agenzia di stampa Isna ...“Donna, vita, libertà” è lo slogan di punta dell’attuale rivolta iraniana. Il motto, che sottolinea il fondamentale “ruolo di genere”, viene ...