La nuova passione del «bee keeping»

Leggi su panorama

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dalle app che permettono di adottare un alveare (e monitorarlo sullo smartphone) alle startup che realizzano il miele «on demand» o realizzano arnie da balcone passando per altre piacevoli declinazioni, come la spa che vaporizza il nettare. Le api sono protagoniste operose anche d’inverno. Potere allo sciame. Anche se è quasi inverno e le api restano volentieri al riparo dentro al glomere - una specie di palla tiepida dove le operaie e la regina si rintanano in attesa della primavera - c’è chi rivolge alla cura dell’alveare un’attenzione speciale, che non segue le stagioni e fa bene all’ambiente. Si chiama «Bee» ed è il movimento di tutela delle api che coinvolge stuoli di adepti ai quattro angoli del globo, inclusi aficionados d’alto rango, da Carlo III d’Inghilterra a James Middleton (il papà di Kate e Pippa), da David Beckham a Scarlett Johansson, da Robert ...