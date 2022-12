“La migliore intimità” | Stefano De Martino | l’ammissione che sconvolge il web

Leggi su kronic

(Di domenica 4 dicembre 2022)Dee la confessione che lascia tutti senza parole: ecco cosa ha detto il conduttore, i dettagli e le curiosità della vicenda Ha cominciato con la danza dimostrando come i movimenti possono dar forma alle parole con il suo meraviglioso talento, passando successivamente alla conduzione: stiamo parlando di lui,De. L’uomo ha esordito come ballerino nella scuola di Amici e oggi è diventato tra i volti più apprezzati della televisione italiana e ha condotto vari show come Pequenos gigantes, Made in sud, Stasera tutto è possibile e Bar stella. Di recente ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole.Deconfessione kronic.itIl talento spesso ripaga ed è così che è successo aDe ...