(Di domenica 4 dicembre 2022) Da oggi è un segretario di minoranza. Matteoè segretario di mezza. La Lombardia non è più sua. Ne ha. I congressi provinciali di, Como,sono finiti con un 50 e 50. A, ilsicuramente più rilevante, e qui che laè stata fondata, ha vinto Andrea Cassani per soli 12 voti. Era il candidato sostenuto da. L’altro era uno Spartaco senza sponsor, Giuseppe Longhin è riuscito a ottenere 217 voti. Le schede nulle sono state 13. Le bianche tre. A, una provincia che nell’ economia dellavale quanto tre pro, ha vinto la candidata Roberta Sisti. ...

Il Foglio

Questa, ladegli Enrico Toti, ha vinto anche Lodi. Claudio Bariselli è un altro dei critici della linea del segretario, uno che pubblicamente si è opposto al Ponte sullo Stretto. Stessa ......mezzo pubblico che ha subito un tentativo di aggressione da parte di un esagitato - affermano il Consigliere regionale leghista Massimiliano Baldini ed i componenti del Gruppo Consiliare della... La Lega si spacca a metà. Salvini vince il congresso di Varese e Pavia ma perde Brescia, Lodi, Cremona In Lombardia la Lega non è più di Salvini. Dopo Bergamo, il Comitato Nord di Bossi si prende Brescia, Lodi, Cremona. A Varese assente Giorgetti. Non ha votato Da oggi è un segretario di minoranza.Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, intervistato da Calcio Napoli 24 parla della situazione che si è creata in casa bianconera, con le dimissioni del Cda, compreso il presidente Andr ...