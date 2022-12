“La Giornata della Questione Meridionale” | il convegno a Salerno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuali sono gli scenari creatisi in seguito a dissesto idrogeologico e processo di decarbonizzazione? Interrogativi scientifici, drammaticamente attuali alla luce degli ultimi fatti di cronaca, a cui darà un contributo ildal titolo “La funzione del suolo nel processo di decarbonizzazione”, realizzato dalla Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi, nell’ambitoXIII edizione del progetto “La”, appuntamento on line programmato per lunedì 5 dicembre con inizio alle ore 16. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Campania nel programma di Promozione Culturale ex articolo 11 del decreto dirigenziale n. 649 del 6/9/2022. Partner del progetto sono Comune di Buccino, SVIMEZ, Fondazione Carlo Levi di ...