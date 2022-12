La Epis a 10' dal record italiano | Kiptum e la Berisu terzi più veloce di sempre

Giovanna, con un grande 2h23'54", resta a 10"record nazionale di Valeria Straneo (Rotterdam 2012). I vincitori, sia in campo maschile, sia in campo femminile, si inseriscono al terzo posto ...Quel record italiano sfiorato per ora non la tormenta. Giovannaesulta dopo la maratona di Valencia, che l'ha vista correre in 2h23:54, a soli dieci secondiprimato nazionale dei 42,195 chilometri stabilito da Valeria Straneo con 2h23:44 nel 2012. "Non mi ...Quel record italiano sfiorato per ora non la tormenta. Giovanna Epis esulta dopo la maratona di Valencia, che l’ha vista correre in 2h23:54, a soli dieci secondi dal primato nazionale dei 42,195 ...Giovanna Epis 2.23.54 nella maratona: terza italiana all time e primato regionale. Un altro record regionale per Giovanna Epis (Carabinieri). Oggi nella maratona di Valencia si è piazzata al 15° posto ...