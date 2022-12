La “denuncia” di Nek dopo tanto tempo | “È stato strumentalizzato”

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nek è uno dei cantanti italiani più amati in assoluto anche all’estero. Eppure nella sua vita e nella sua carriera non è sempretutto rosa e fiori e lo ha raccontato in una recente intervista. Si scrive Filippo Neviani, ma si legge Nek. Oggi,30 anni di carriera, continua ad essere uno dei cantanti più apprezzati di Italia. Nek-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Eppure nella sua vita – anche professionale – non è sempretutto rosa e fiori. Anche per l’artista sono arrivati i momenti no e di recente ne ha voluto raccontare uno. Nek lotanti anni Nek continua a riscuotere successi su successi. La dimostrazione è il suo ultimo singolo, La teoria del caos, anche anticipa il suo nuovo album, 5030, in uscita il 2 ...