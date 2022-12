Calciomercato.com

Mondiali Qatar 2022: le partite e le news di oggi Probabili formazioni -- Polonia - ... Mendy; Sabaly,, A. Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; I. Ndiaye, Dia, Sarr. CT: Aliou ...La vincente di Inghilterra - Senegal affronterà nei quarti la vincente di- Polonia , match ... Mendy; Sabaly,, Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; Ndiaye, Dia, I. Sarr. C. T: ... Koulibaly: 'Francia Ho scelto il Senegal per i miei genitori' “La Francia era in cima ai miei pensieri, ma il Senegal ha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti. Quando ho visto la luce negli occhi dei miei genitori, ho capito. È grazie a loro se ho scelto ...Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea e della Nazionale senegalese, ha parlato a L'Equipe raccontando il motivo per cui non ha scelto di rappresentare la Francia ma il suo paese d'origine: "La Fran ...