Kostic | possibili offerte alte in estate dalla Premier

(Di domenica 4 dicembre 2022) Filipsta vivendo un’ottima prima stagione con la maglia dei bianconeri, tanto che potrebbe finire per ricevere varienel mercato estivo Lo hanno voluto fortemente i bianconeri e ora non sembrano volersene privare. Filipè uno di quei profili di sicuro affidamento, ormai, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Se entro fine L'articolo

Tutto Juve

... continua il proprio lavoro in vista della sessione del mercato di gennaio e sui...di concedere sempre più minutaggio all'ex Chelsea sul binario mancino alle spalle del titolare. Nelle ...Tra itiratori della Serbia segnaliamoe Tadic , due 'armi' su cui Stojkovic punta parecchio per scardinare la difesa svizzera. Kostic piace in Premier, possibili offerte da 30 milioni Su Gazzetta si parla della possibile rimonta bianconera ... L’effetto Mondiale è positivo, almeno a livello psicologico: a parte Vlahovic e Kostic, gli altri 9 juventini hanno superato la fase a ...Filip Kostic piace in Premier League. A giugno la Juventus potrebbe ricevere delle offerte molto consistenti da almeno 30/40 milioni di euro che verranno valutate ma i bianconeri non dovrebbero ...