Kiev | emergenza blackout oggi nella capitale

blackout ae nell'intera regione sono stati annunciati oggi dalla società elettrica Dtek che specifica di non poter seguire le interruzioni di corrente già pianificate e che i tecnici "...freddo e interruzioni dell'elettricità nella Capitale ucraina e nell'intera regione. "Nel Lugansk, i russi hanno giustiziato pubblicamente dei civili. Una vera e propria vile faccia russa di ... Emergenza blackout a Kiev. Esteso e massiccio attacco russo in Donbass Emergenza blackout a Kiev. Nella provincia di Donetsk i combattimenti più caldi. Si riunisce il cartello dei produttori di petrolio Il price cap sul petrolio russo a 60 dollari al barile deciso da Ue, ...(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Emergenza blackout a Kiev e nell'intera regione sono stati annunciati oggi dalla società elettrica Dtek che specifica di non poter seguire le interruzioni di corrente già ...