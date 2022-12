Agenzia ANSA

Un gruppo di persone ha cercato di rubare un murale dell'artista britannico Banksy da un edificio colpito dai bombardamenti russi a Gostomel, nel distretto di. La polizia ha riferito di aver arrestato i responsabili. Il murale, che rappresenta una donna con una maschera antigas, non e' stato danneggiato, ha detto il governatore della regione Oleksiy ...... appartenenti 'al gregge del Papa chedi trasformare il maggior numero possibile di ... è lo stesso che aveva definito il massacro di Bucha 'una messinscena' fabbricata ad uso e consumo di... Kiev, cercano di rubare murale di Banksy a Gostomel, arrestati window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-53174995-8c81-3c31-6df5-63235286f3 ...Bombardata per 28 volte in 24 ore la regione meridionale di Kherson, l'esercito russo ha colpito il centro clinico oncologico. "Base russa in costruzione a Mariupol". Putin andrà in Donbass (ANSA) ...