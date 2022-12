Kiev accusa | ' La Russia lancia granate chimiche sulle truppe ucraina usando droni'

RaiNews

- Durissimi combattimenti nel Donbass. Le autorità diaccusano l'esercito russo di fare uso di sostanze chimiche proibite dalle convenzioni internazionaliSecondo la marina di, le truppe russe hanno lanciato le granate K - 51 sui soldati ucraini tramite i droni. "Per proteggersi dal forte effetto irritante delle munizioni proibite, i marines ... Kiev, pesanti attacchi russi nel Donbass. L'accusa: civili giustiziati nel Lugansk - Zelensky: per il nemico l'inverno è parte del terrore, ma sopravviveremo - Zelensky: per il nemico l'inverno è parte del terrore, ma sopravviveremo Kiev denuncia che le truppe russe hanno usato granate lacrimogene alla clorpicrina K-51 di fabbricazione sovietica contro i soldati ucraini che combattevano nell'est del Paese.La Difesa ucraina si prepara a costruire i primi droni fabbricati internamente. Le ultime novità sulla guerra in Ucraina.