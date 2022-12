Kherson | innalzata bandiera ucraina su riva sinistra - Zelensky | Price cap su greggio russo non è decisione seria

04 dic 00:02bandiera ucraina su riva sinistra Ai combattenti dell'unità speciale 'Karlson' hanno innalzato la bandiera ucraina sulla riva sinistra. Lo annunciano le forze armate ...Danneggiati gasdotti e reti elettriche. Colpito un centro oncologico invece aintanto la bandiera ucraina sulla riva sinistra della regione. Da domani stop in Ue al 94% del petrolio russo. L'ira di Mosca:'Non lo accettiamo'. Critico anche Zelensky: 'Non è ...Kherson, innalzata bandiera ucraina sulla riva sinistra. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Ancora bombe russe a Zaporizhzhia e a Kherson. LIVE ...