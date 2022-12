Juventus | per le sanzioni UEFA c’è il precedente Manchester City

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ceferin e laosservano il casocon grande interesse per delle possibili. C’è ilLae Ceferin stanno osservando l’evoluzione del casoprima di prendere provvedimenti nei confronti del club bianconero. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, prima di ipotizzare eventuali penalizzazioni o esclusioni, bisogna ricordarsi dellegato al. Con il club inglese venne presa una grande cantonata per aver considerato dei dati finiti in un’intercettazione ma che poi non si rivelarono corretti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quello di gennaio è una cartina tornasoleil Napoli che prima del giro di boa affronterà l'Inter a San Siro e laal Maradona e a fine mese la Roma. Ma sono le avversarie che devono ...Ceferin e la UEFA osservano il casocon grande interessedelle possibili sanzioni. C'è il precedente La UEFA e Ceferin stanno osservando l'evoluzione del casoprima di prendere provvedimenti nei confronti del club ...Cristiano Ronaldo non intende fare sconti alla Juventus. Il fenomeno portoghese, insieme al suo pool di avvocati, si è mosso ufficialmente per capire come poter ottenere i 19.9 milioni che ancora i ...Come riporta Gazzetta, per Danilo, l’accordo con l’entourage del giocatore è ancora tutto da perfezionare. Per Adrien Rabiot, la Juventus un tentativo ...