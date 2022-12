Juventus | le intercettazioni di Cherubini su Paratici | ' Era pericoloso | poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno'

...Prisma c'è di tutto e se lepiù funzionali alla richiesta di processare i vertici bianconeri riguardano i trucchi finanziari , non mancano riferimenti al mercato., pubblicate ...25 Leportano alla luce nuovi dettagli sul caos:'Fabio (Paratici, ndr ) ha drogato il mercato. Cioé, anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo ...già espressi due gradi di giudizio che hanno assolto la Juventus e altri dieci club, ma occhio a possibili nuovi elementi). Fanno discutere intanto intercettazioni e dettagli dell’inchiesta diffusi a ...Se le intercettazioni venissero confermate in toto, i dirigenti della Juventus, una delle società sportive più importanti d'Italia e d'Europa, affrontano la gestione come se fosse poco più di una Lega ...