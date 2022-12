Juventus | il centrocampista ad un passo dall’addio | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lanon intende accettare le elevate richieste di unper il rinnovo, il quale potrebbe quindi lasciare a zero in estate. Il giocatore in questione sarebbe Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schirà, il francese chiederebbe un aumento del proprio ingaggio particolarmente importante: ben 10 milioni di euro. Una cifra che il club bianconero, però, non sarebbe disposto a concedergli.Addio Rabiot La società ritiene infatti che l’ottimo rendimento del giocatore in questa stagione non possa comunque giustificare una tale spesa, considerando anche che, di per sé, quest’ultimo percepisce già uno stipendio da 7 milioni netti a stagione. Non basteranno, dunque, le 5 reti in 16 presenze complessive tra Serie A e Champions League per far cedere la ...