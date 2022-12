Juventus | Elkann valuta la cessione

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo il caso scoppiato attorno allaJohnpotrebbe decidere di cedere il club bianconero. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Johnpotrebbe decidere di cedere la. Ad alcuni suoi collaboratori non ha fatto piacere il. caso scoppiato attorno al club. IL PROBLEMA – L’ostacolo più grande per un’eventualeè l’uscita dalla borsa che costerebbe tra i 200 e i 300 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... è Gennaro Gattuso che lo vuole con sé al ValenciaNon sono giorni semplici per laalle ... con Gianluca Ferrero designato come futuro presidente,ha confermato pubblicamente la fiducia ..., i pm e le 'manovre' Juve. 'Covid come copertura,sapeva tutto' GIOIELLI DI FAMIGLIA I due discutono poi della situazione economica della squadra. 'Dire che abbiamo bruciato 4 milioni ...Il tecnico tedesco è disoccupato dallo scorso settembre, quando è stato esonerato dal Chelsea. Il suo profilo piace ai bianconeri ...A parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Cosa emerge secondo lei dalle ...