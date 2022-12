Juventus | Cristiano Ronaldo vuole i 19 | 9 milioni di euro di stipendi arretrati

(Di domenica 4 dicembre 2022)non molla. Il portoghese, insieme al suo pool di avvocati, si è mosso ufficialmente per capire come avere i famosi 19,9didiche ancora gli spetterebbero da parte dei bianconeri. I legali dell’ex Juve, infatti, hanno chiesto gli atti del procedimento penale della Procura di Torino il 4 novembre scorso e il 10 novembre è arrivata l’autorizzazione del pubblico ministero. Il riferimento è aglilegati al periodo del Covid quando i giocatori si accordarono con la società per far slittare i pagamenti. Nelle scritture anche un integrativo con cui la società si sarebbe impegnata a versare un bonus anche in caso di addio sotto forma di “incentivo all’esodo”. Questo il caso di...

La 'carta segreta' diRonaldo Si parla oramai tanto dell'accordo di 20 milioni tra il ... 'Grazie a Ronaldo che non ha fatto pizzini pericolosi' Il direttore finanziario della...Cristiano Ronaldo non molla. Il portoghese, insieme al suo pool di avvocati, si è mosso ufficialmente per capire come avere i famosi 19,9 milioni di euro di stipendi arretrati che ancora gli spettereb ...Altro caos per la Juventus. Non basta il processo per le plusvalenze false, ma ora anche l'ex stella Cristiano Ronaldo bussa alla porta.