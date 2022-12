Juventus | CR7 e il “faldone 14” | di cosa si tratta

(Di domenica 4 dicembre 2022) Entra sempre più nel vivo la questione tra lae la carta Ronaldo. Ecco cos’è il “14?: tutti i dettagli Cristiano Ronaldo ha richiesto di ricevere quei 19,9 milioni di euro di arretrati che gli spettano dalla. Al club bianconero, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, interessa particolarmente il “numero 14”. In esso, in poche parole, è contenuta la regolazione dei dettagli in merito al differimento degli stipendi tra il 2020 e il 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'informazione si trova nel faldone numero 14, la richiesta di Ronaldo è datata 4 novembre. Cristiano Ronaldo non intende fare sconti alla Juventus. Il fenomeno portoghese, insieme al suo pool di avvocati, si è mosso ufficialmente per capire come poter ottenere i 19.9 milioni che ancora i bianconeri gli devono. Continua il caos alla Juventus: oggi la Gazzetta dello Sport è uscita in edicola con una prima pagina emblematica a riguardo: "Juve, occhio a CR7".