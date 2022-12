Juventus | che succede con Milik? Scelto il sostituto | è fortissimo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lasembra potersi, clamorosamente, privare diper mettere in rosa un centravanti di assoluto livello. Ecco di chi si tratta. LaPresseNella scorsa sessione estiva di mercato, laha rinforzato il proprio reparto offensivo con l’arrivo di; il centravanti polacco, sin da subito, è stato più di una semplice riserva conquistando (in pochissimo tempo) il posto da titolare insieme a Vlahovic. Giocatore forte fisicamente, abile nell’agire sia da prima punta sia alle spalle del centravanti; secondo le ultime indiscrezioni, però, il suo riscatto sembra essere meno sicuro con la Juve ad aver individuato il. Il riscatto, fino a qualche tempo fa, sembrava scontato considerando anche le prestazioni dida quando è arrivato in bianconero; nelle ultime ore, ...

Alta tensione in casa. Le dimissioni di tutto il CDA bianconero hanno rappresentato la punta dell'iceberg di una situazionepotrebbe subire scossoni importanti anche nel corso delle ...L'attaccante,ha chiuso nella maniera più burrascosa possibile la sua seconda esperienza al ... Uno smacco al quale l'excercherà di rispondere sul campo, proprio nei giorni in cui, come ha ...Abbiamo chiesto ai lettori di CMIT quale cavallo di ritorno possa aiutare la Juventus ad uscire dal periodo di crisi in cui è sprofondata. Il 41% dei votanti ha caldeggiato la proposta “Marotta come ...E’ Gennaro Iaccarino, che in passato ha rifiutato anche Juventus, Milan e Inter. C’è stato anche un rifiuto alla Roma di Bruno Conti, rimasto stregato dal suo talento. Il suo ritorno dall’infortunio ...