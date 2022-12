Juve | Cherubini | ‘Paratici? Kulusevski e Chiesa pagati troppo | ha drogato il mercato’ | Primapagina

(Di domenica 4 dicembre 2022) 2022-12-04 11:31:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Le intercettazioni portano alla luce nuovi dettagli sul caosntus:”Fabio (Paratici, ndr) hail mercato. Cioé, anche, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo comprati noi li abbiamo(…).aveva fatto cinque mesi in Serie A e l’abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono 44?. Parole di Federico, Football Director del club bianconero. L’acquisto dall’Atalanta dello svedese viene infatti considerato un “acquisto senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale ds, che poi ricorderà, in altre conversazioni intercettate, come abbia generato una sorta di circolo vizioso tra la ...

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus nonostante ora l'attenzione di molti sia rivolta altrove. E' chiaro che le dimissioni dell'intero Cda e del presidente Agnelli che ...... non sarebbe stata casuale ma una precisa scelta "aziendale"; parlando con il Presidente Andrea Agnelli - emerge dalle carte - l'attuale direttore sportivo Federico(non indagato) afferma: "... Giallo Juve, Cherubini parla con Arrivabene di "quei 50 milioni che gli mancavano al presidente" Tra intercettazioni e inchieste, il caos attorno alla Juve si fa sempre più nitido. A fare scalpore ora sono le parole dell'attuale direttore sportivo bianconero Cherubini che, in un'intercettazione ...I Pm dell’inchiesta sul presunto falso in bilancio della Juventus hanno ricostruito la fitta rete di alleanze del club bianconero nel calcio ...