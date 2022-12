Judo | al Grand Slam di Tokyo trionfa Gennaro Pirelli

(Di domenica 4 dicembre 2022)nella categoria 100 kg alMetropolitan Gymnasium, teatro dell’ultimodell’anno di. Un percorso straordinario quello del ventiduenne napoletano, che dopo la vittoria per immobilizzazione sul maltese Isaac Bezzina ha eliminato il campione olimpico uscente, il giapponese Aaron Wolf, letteralmente incapace di trovare una soluzione alle prese e agli anticipi del lucidissimo azzurro. Soluzione che è risultata impossibile da trovare anche per Asley Gonzalez, cubano trentatreenne che dall’anno scorso gareggia nei 100 kg per la Romania dopo aver vinto nei 90 kg un titolo mondiale (2013) ed un argento olimpico (2012). Instancabile ed inesauribile,ha avuto la meglio nella lotta sulle ...

Gennaro Pirelli si è reso protagonista di un'impresa sportiva monumentale e ha vinto la prestigiosa tappa delSlam diandata in scena sul tatami di Tokyo. Il sigillo nella categoria di peso fino a 100 kg è errivato al termine di una cavalcata campale, battendo addirittura tre giapponesi ...Gennaro Pirelli ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: " Sono venuto qui assieme ad Enrico (Parlati, ndr) che ringrazio per avermi accompagnato e seguito, per prendermi il ...JUDO - . L’Italia, insieme alla Corea del Sud, è stata infatti l’unica Nazione in grado di interrompere il dominio giapponese (12 primi posti e 39 podi compless ...Gennaro Pirelli fa la storia: il judoka napoletano vince il Grand Slam di Tokyo 2022 nella categoria 100 kg, primo azzurro capace di aggiudicarsi una tappa nipponica del World Tour. Nel suo cammino, l ...