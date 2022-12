Irene Pivetti | “Vivo con 1000 euro al mese | per un anno ho messo gli stessi jeans e lo stesso maglione Sento di aver ricevuto una grazia da San Giovanni Paolo II”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Ora, è certo che sono una donna veramente difficile da uccidere. Mi sono detta: non morirò per via di queste inchieste. Ci sono momenti in cui pensi qualsiasi cosa: la tua vita è a brandelli, la famiglia a pezzi, non hai più soldi e la tentazione di lasciarti andare c’è. Per un, hosempre loe lo, non avevo fisicamente voglia di esistere. Ma ho pensato: se muoio, do ragione a chi mi accusa e io non sono quella di cui scrivono loro”. Con schiettezza e lucidità,si racconta in un’accorata intervista a Candida Morvillo per il Corriere della Sera. Lei, ex Presidente della Camera, ex imprenditrice, ex conduttrice tv, ex opinionista ed ex ballerina; ora gestisce una mensa per i poveri a Monza e vive nel ...