Iran | per il procuratore generale la polizia morale «è stata abolita» I media arabi frenano | «Nessuna conferma»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ildell’Mohammad Jafar Montazeri ha annunciato, parlando nella città santa di Qom, che «lanon ha niente a che fare con la magistratura, ed èda chi l’ha creata». Lo riporta l’Ansa, citando l’agenzia stampaiana Isna, dopo che ieri sera 3 dicembre erano iniziate a trapelare le notizie di un possibile allentamento delle misure sul tipo di abbigliamento imposto alle donne nel Paese, che da settimane protestano per i loro diritti in seguito alla morte in circostanze sospette di Mahsa Amini, che ha perso la vita dopo esserearreproprio dallaper non aver indossato il velo islamico nella maniera ...