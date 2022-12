Iran | l’annuncio | «Abolita la polizia morale | novità sull’obbligo del velo» Ma Teheran minaccia | le nuove proteste saranno represse

'Durante proteste diede calci a paramilitare' Scalatrice senza velo in, le autorità distruggono la casa di Elnaz Rekabi. Teheran: 'Tolleranza zero' Quattro persone intanto, sono state ...dell'abolizione della Polizia della morale, in, 'se fosse vero, sarebbe una prima grande vittoria per il movimento di protesta che va avanti da settembre. Ma non è detto che basti' ...