Iran annuncia l' abolizione della polizia morale

Agenzia ANSA

Lo scorso 24 novembre, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk , aveva invitato l'a porre fine 'all'uso non necessario e sproporzionato della forza' contro i ...Il 2 settembre 1786 Goetheil suo Grand Tour: partirà da Karlsbad il giorno seguente, ... tra macellai, pastori e pellegrini, in India, in, a Olimpia, sulla ferita campagna veneta e sul ... Iran annuncia 'tolleranza zero' verso le proteste Quasi tre mesi di proteste diffuse in tutto il Paese iniziano a fiaccare la resistenza della Repubblica Islamica dell’Iran. Tanto che sabato il procuratore generale iraniano, Mohammad Jafar Montazeri, ...Le autorità iraniane hanno abolito l'istituzione della polizia morale. Lo ha annunciato il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri, come ha riferito oggi l'agenzia di stampa Isna. (ANSA) ...