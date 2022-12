Inter | che bella sorpresa il baby Fabbian | arriva il quinto gol in B | 'Ecco cosa mi sta aiutando '

(Di domenica 4 dicembre 2022) Altro gol in campionato, il, per il calciatore dell', Giovanni, che tanto bene sta facendo in prestito alla Reggina....

Tuttosport

Gli sarebbe piaciuto perché me l'ha detto, ma sapeval'non mi avrebbe lasciato andare'.Ma per quali squadre tifano i protagonisti della kermesse canora più celebre e seguita in Italia PremessoAmadeus è un appassionatissimo tifoso dell 'Gianni Morandi - suo partner in ... Inter, partite amichevoli a dicembre: calendario, date, orari, diretta tv L'emendamento dell'articolo 13 del decreto salva calcio, che ha come obiettivo quello di anestetizzare la drammatica esposizione del calcio verso il fisco, prevedrebbe la ...L’Inter è volata a Malta per proseguire la preparazione in vista ... La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata per un training camp che si concluderà venerdì 9 dicembre e disputerà due incontri ...