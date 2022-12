Inghilterra-Senegal | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’tiene vivo il sogno del secondo mondiale della propria storia e supera senza grossi patemi il proprio girone. Sulla strada dei Tre Leoni, adesso, c’è il, che dopo aver ben figurato nella fase a gironi vuole continuare ad impressionare, cercando di eguagliare (e magari migliorare) il proprio miglior risultato, ottenuto nel 2002 con l’accesso ai quarti. Il fischio d’inizio ad, valevole per gli ottavi di finale dei, è in programma alle 20:00, ora italiana, di questa sera all’Al-Bayt Stadium di Al-Khor. Il momento delle due squadre Gli inglesi non sono riusciti a chiudere a punteggio pieno il Gruppo B, restando però imbattuti e superandolo grazie al 6-2 rifilato all’Iran all’esordio, allo 0-0 contro gli Usa e al 3-0 con cui ...

