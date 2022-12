Inghilterra-Senegal | le pagelle di CM | Bellingham accende la luce | Saka delizioso Koulibaly crolla dopo il 40'

Il tris della Nazionale di Southgate vale i quarti contro la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'ottavo di finale ai Mondiali: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale dei mondiali Qatar 2022 VOTI(4 - 3 - 3): Pickford 7; Walker 6.5, Stones ...(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Inghilterra batte Senegal 3-0 (2-0) in una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio disputata sul terreno dell'Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar). I gol: nel primo ...UFFICIALE – Mondiale, ai quarti di finale sarà big match tra la Francia campione in carica e l’Inghilterra di Harry Kane e compagni. Il Senegal non ha potuto niente contro gli inglesi, devastanti ...