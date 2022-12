Inghilterra-Senegal | Ghost o Le origini di Moby Dick? La tv del 4 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 4RaiUno dalle 19:45 trasmetterà la partita di calciof ra, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A seguire, alle 22 sarà la volta de “Il circolo dei Mondiali“. Il programma racconta l’evento in Qatar utilizzando il calcio come una lente globale per leggere la società contemporanea. Sport, informazione e intrattenimento si fondono per un nuovo racconto di questi – mondiali così particolari, per la prima volta giocati in autunno. Al tavolo con la conduttrice anche il cast fisso composto da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. In ogni puntata si aggiunge anche un grande ospite a sorpresa, protagonista delle discussioni e delle “sfide” in studio. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verranno trasmessi ...