Influenza | picco a Capodanno Fino a 10 milioni di casi Si rischiano 15-20mila morti E pure il Covid è in risalita

Il direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza si pronuncia riguardo l'arrivo deldella nuova, sostenendo che arriverà prima della tradizionale ...... sia per ciò che concerne la battaglia al Covid, ancora in essere, sia per contrastare l'... Secondo il dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, ilpotrebbe arrivare in ...L'esperto ha fatto sapere che per l'influenza sarà "una stagione a intensità molto alta, con un picco che potrebbe arrivare in anticipo. Anziché a gennaio-febbraio, nelle settimane di inizio anno".Ma attualmente il 37% di casi è influenza, poi c'è il Covid che è in risalita. Il Covid in un certo senso ci frega, perché prevede tutti questi sintomi e non è facile distinguere i virus". Secondo ...