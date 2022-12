Influenza australiana | Matteo Bassetti rompe il silenzio | le sue parole

... ancora in essere, sia per contrastare l'di stagione che sta facendo registrare una diffusione superiore rispetto alle influenze degli anni passati, la ribattezzata ''. Stando ai ...E' allarmein Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che 'l'è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019. Secondo Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, il picco potrebbe arrivare in anticipo ...Influenza nella fascia di popolazione in età pediatrica ... Prevale il ceppo Darwin e l’epidemia dovrebbe prendere il nome di Australiana dal paese in cui ha avuto origine. Ma quali sono i sintomisia per contrastare l’influenza di stagione che sta facendo registrare una diffusione superiore rispetto alle influenze degli anni passati, la ribattezzata “Australiana”. Stando ai dati del rapporto ...