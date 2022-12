Indonesia | erutta il vulcano Monte Semeru | villaggi ricoperti di cenere e centinaia di sfollati – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022)di persone sono state evacuate dalle loro case nell’isolana di Giava dopo che l’eruzione delavvenuta poche ore fa ha fatto scattare l’allarme tsunami in Giappone. Mentre le nubi disalgono in alto per quasi due chilometri nell’atmosfera, le autorità consigliano alla popolazione di rimanere ad almeno otto chilometri di distanza dal cratere. La nube vulcanica continua a spostarsi lungo il fiume a sud-est del, per questo gli esperti hanno messo in guardia le persone della zona chiedendo di evitare l’area di 13 chilometri circa. Subito dopo la notizia dell’eruzione è stato diramato lo stato di massima allerta e il Centro dilogia e mitigazione dei disastri geologici ha ...