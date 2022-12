Indonesia | erutta il vulcano del Monte Semeru | centinaia di evacuati – Video

(Di domenica 4 dicembre 2022) Stato di massima allerta sull’isolana di Giava dove ilhato, con nubi di cenere che raggiungono quasi due chilometri nell’atmosfera, provocando un allarme tsunami in Giappone. Il Centro dilogia e mitigazione dei disastri geologici ha “aumentato lo stato di pericolo delda livello tre al livello quattro (il livello più alto)”.di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni ed è stato loro consigliato di rimanere ad almeno otto chilometri di distanza dal cratere. Icondivisi con l’Afp dal gruppo di soccorso locale Irannala Rescue mostrano un’enorme nube che si alza dal cratere e oscura completamente il sole e i villaggi vicini coperti di ...

