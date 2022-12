Indistruttibile il Samsung Galaxy S23 con Gorilla Glass Victus 2 | a cosa potrebbe resistere

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) IlS23davvero avere un displayo quasi, di certo molto più resistente di quello delS22 grazie all’introduzione della tecnologia2. La tecnologia nuova di zecca è stata introdotta solo da pochi giorni e si moltiplicano le voci secondo le quali i prossimi top di gamma, in arrivo a febbraio, ne beneficeranno.voler dire per le ammiraglie successive alS22? Davvero molto in termini di durabilità. La tecnologia2 segue quella+ e naturalmente si ...