Indiana Jones 5 | il trailer ” Indy torna a usare la frusta”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Disney e Lucasfilm hanno rivelato oggi che il loro quinto film di, in uscita nelle sale il 30 giugno 2023. Quale sarà il titolo di5? La quinta puntata si intitolae il quadrante del destino, svelando allo stesso tempo il primoe le foto del titolo anticipato. Trama Sebbene i dettagli sulla trama del nuovo film di non siano stati formalmente delineati, è il quinto titolo di una serie di avventure giramondo con Harrison Ford nei panni del leggendario eroe archeologo con lo stesso nome.5: il cast Il cast comprende: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Pain and Glory), John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark), Shaunette Renee Wilson (Black ...

E' uscito finalmente il trailer del nuovo film della saga di, con Harrison Ford, e prodotto dalla Disney. Un film molto atteso, dalla storia travagliata.torna nelle sale la prossima estate: il quinto e forse ultimo episodio della ...Fin dal suo annuncio il nuovo capitolo della saga diè finito al centro di numerosi ed insistenti rumors sul web. Tra voci riguardanti i presunti screen test dall'esito disastroso e ne chi riportava di un Indy pronto a passare il testimone ...Il meglio della settimana: il primo trailer di Indiana Jones 5, la serie di Corto Maltese. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Il trailer di Indiana Jones and the Dial of Destiny, lo speciale natalizio di Guardians of the Galaxy, notizie su Picard 3, Andor 2, Quinto elemento 2 e Thor 5 - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza ...