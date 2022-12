Inchiesta Juve | entra in scena Ronaldo | ha chiesto gli atti per riavere 20 milioni di arretrati

L'Prisma, aperta dalla Procura di Torino e per la quale anche la Procura federale e la Uefa hanno avviato un'indagine, non deve distrarre lasul campo. Almeno questa è la volontà di John ...Richiesta ufficiale della Juventus: spostare l'alla Procura di Milano Andrea Agnelli e John Elkann © LaPresseSecondo quanto riportato sull'edizione odierna di 'Tuttosport', lo scorso 28 ...Nell’ambito dell’inchiesta Prisma, la Procura di Torino avrebbe effettuato una valutazione complessiva della vicenda, non limitandosi ai reati d’accusa mossi nei confronti della società Juventus.Inchiesta Juve, John Elkann infastidito da una cosa in particolare in questi ultimi gioni: la confessione sull’ad Exor Non è raro vedere un John Elkann infastidito in questi ultimi giorni in cui l’Inc ...