Inchiesta Juve | Campi | «Previsioni catastrofiche | il club ha lavorato in regola»

(Di domenica 4 dicembre 2022), Grazianoha detto la sua sul caso che vede coinvolto l’ex CdA delbianconero: le dichiarazioni Grazianoha parlato in un’intervista antusnews24 dell’Prisma che vede coinvolta lain questo ultimo periodo. LE PAROLE – «Dal punto di vista sportivo, al di là delleche si leggono in giro, già per il discorso delle plusvalenze è venuto meno qualsiasi tipo di rischio perché si è stabilito con sentenza che non si può dare un valore certo alla quotazione di un giocatore. Per quanto riguarda gli stipendi, la discussione al momento riguarda l’utilizzo di un certo tipo di scritture contabili invece di altre, ma occorre precisare che tutti gli ...

Tutto è emerso nell'ambito dell'Prisma: persino il calciomercato. Il quotidiano racconta ... che Cherubini seguiva in realtà già da molto e che nel 2018 avrebbe voluto portare alladal ...... sebbene i torinesi siano costretti a procedere con estrema cautela a causa dell'Prisma. ... Il classe '92 piace sempre non poco allae ad Allegri, ma un ritorno di fiamma ad oggi è ...Momento difficile per la Juventus dopo l'avvio dell'Inchiesta Prisma: arriva adesso una decisione che lascia senza paroleUn 2022 chiuso in rimonta: il campo sta,... L'Argentina, grazie alla vittoria ...Qatar 2022, arriva una prima volta per Messi: il dato Opta. Come riportato dal profilo statistico Opta, Lionel Messi ha segnato questa sera il suo primo gol nelle fasi ad eliminazione diretta… Leggi ...