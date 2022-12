Impariamo dalla “Gente del secolo scorso” | il nuovo libro di Agata Piromallo Gambardella sui valori di un tempo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dicono che abbia la leggerezza di scrittura nella profondità di pensiero, un po’ alla Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022,, 87 anni ma ne dimostra 15 in meno, è al suo terzo romanzo. Già docente di Teoria e Tecniche della comunicazione di massa presso l’Università di Salerno, un curriculum fatto di una trentina di saggi e conferenziera: volò in Australia a inaugurare un convegno internazionale su Media e Violenza sui minori. La sua fu una denuncia ante-Litteram visto che Internet era agli albori. Firma corale di “La Guerra e le Bambine” e “Loro di Monte di Dio”. Romanziera con “Donne quotidianità senza luce”, sulla generazione vissuta tra le due guerre. E poi il grande successo con “Sogni di carta”, apprezzato e presentato dal filosofo Aldo Masullo. Il titolo provvisorio era Gutenberg ...

Il Fatto Quotidiano

...a riconoscere e interpretate i sintomi perchè essi sono una manifestazione del vissuto ... "sofferenza sono emersi gli spiriti più forti. Le personalità più tenaci sono solcate da ...... è giunta l'ora chel'importanza delle difese immunitarie sociali: non ho capito come mai ... rinnovo il mio impegno in tal senso prendendo esempiovostra organizzazione'. Terminati i ... Impariamo dalla “Gente del secolo scorso”: il nuovo libro di Agata Piromallo Gambardella sui valori… Dicono che abbia la leggerezza di scrittura nella profondità di pensiero, un po’ alla Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022, Agata Piromallo Gambardella, 87 anni ma ne dimostra 15 in meno ...