Ilary Blasi | nuovo look per Bastian | ecco quale ha scelto

(Di domenica 4 dicembre 2022), una nuova vita?è pronta a ripartire e lo fa già dal taglio di capelli. Dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti, i cui dettagli riempiono le pagine di gossip da mesi, per la conduttrice dell’Isola è tempo di ricominciare da zero. E spesso, unè sinonimo di cambiamento. È quanto emerge dalla story pubblicata questa mattina dalla conduttrice che si mostra davanti allo specchio mentre la parrucchiera è intenta a modellare il suo taglio. Cosa avràper la sua chioma bionda? I fan attendono trepidanti. Soltanto ieri, la conduttrice è apparsa sui social con uncolorato e giovanile. Insomma, la nuova fiamma, sembra averle dato la carica giusta per ricominciare. La rinascita Dopo ...

Anche quest'annosarà al timone del programma ma pare che ci siano novità riguardo il nuovo inviato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare un ex Vippone prenderà il posto di ...Fervono i preparativi per l' 2023 : sul web si susseguono i rumor riguardanti i papabili concorrenti, ma anche quelli del nuovo inviato del reality show di Canale 5 condotto da. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Alvin , inviato del programma, potrebbe non far più parte del cast per il prossimo anno. Isola dei Famosi, il nuovo inviato: il gossip A ...Fervono i preparativi per l'Isola dei Famosi 2023: sul web si susseguono i rumor riguardanti i papabili concorrenti, ma anche quelli del nuovo inviato del reality show di Canale 5 condotto da Ilary ...Ilary Blasi ha messo da parte i pensieri sulla propria separazione per volare a Zurigo, dove ad aspettarla c'è stata la sua nuova metà ...