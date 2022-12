(Di domenica 4 dicembre 2022) Si viaggia lontano non tanto evadere dalla vita ma perché la vita non deve sfuggire. Ed è così che Andrea Dein '' - docuche sarà proiettato venerdì 9 dicembre alle ore 17 a- ...

ilmessaggero.it

E' il sentiero di una amicizia segnata da unmancato sull'Himalaya, quasi alla ricerca di Shambala, la mitica e misteriosa città tibetana dove si dice che vi regnino solo pace, quiete e ...... ci trasmette frequenze simili a quelle dell'OM. Un' esperienza sensoriale e sonora che va ... sarà unemozionale coinvolgente, che ci porterà indietro di qualche anno quando andare al ... Il viaggio tibetano che ti cambia, «Shambala» il raffinato film di De Fusco in anteprima a Roma Si viaggia lontano non tanto evadere dalla vita ma perché la vita non deve sfuggire. Ed è così che Andrea De Fusco in «Shambala» - docufilm che ...Dalla via ferrata che sale al Cristo Redentore al Cammino Mediterraneo, passando per il ponte tibetano e la nuova ciclabile sul tracciato ferroviario ...