Il superG è della Suter Goggia stavolta sbaglia | è quinta

Niente tripletta per Sofia Goggia a Lake Louise: dopo i due successi consecutivi in discesa, l'azzurra sbaglia nella prima parte dele lascia campo libero alle rivali, che ringraziano. Il successo va alla svizzera Corinne Suter in 1'20"75, davanti all'austriaca Huetter (2/100) e alla norvegese Mowinckel (16/100). Quarta l'...Di seguito, le immaginiprova completa di Aleksander Aamodt Kilde che riesce a concedere il bis a Beavor Creek , conquistando un splendido successo nell'odierno. VIDEO SCI ALPINO - LA PROVA DI KILDE, CHE ...VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - Si infrange sul dosso finale il sogno della prima possibile top-10 in Coppa del Mondo del 21enne azzurro Giovanni Franzoni. Una gara incredibile fino a quel momento, ma ...conquista anche il SuperG. (OA Sport) Su altri media Tocca al secondo super-g della CdM maschile in quel di Beaver Creek, con un meteo ballerino ma i soliti due favoriti, anche se Mayer e Kriechmayr ...