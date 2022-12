Il Mondiale ridimensiona gli osannati della Serie A | da Lukaku a Lautaro | da Leao a Dybala

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) LaA è mediocre anche alAnche i Mondiali hanno confermato l’amara verità con cui il calcio italiano si ritrova a convivere da anni: la mediocrità complessivaA. Una mediocrità che è innanzitutto di sistema, come sta confermando (ma lo sapevano tutti) l’inchiestaProcuraRepubblica di Torino. Ma non solo: le imbarazzanti dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali, da Gravina ad Abodi. E ovviamente il comportamento dei presidenti di club impegnati pressoché esclusivamente nella battaglia per non pagare le tasse. Con queste premesse, sarebbe impossibile ottenere un campionato appetibile anche dal punto di vista tecnico. L’unica eccezione è proprio il Napoli realtà europea sia in campo sia nella gestione societaria. Da noi i media pompano in ...