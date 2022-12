(Di domenica 4 dicembre 2022) Non solo il terremoto. Le scosse a largo delle isole Eolie arrivano a ridosso di una feroce ondata diche continua are l’Italia, in particolar modo il Sud. Un violentoo si è abbattuto sul. «Da ieri sera forti piogge sulla costa ionica calabrese, in provincia di Catanzaro», scrivono in un tweet i Vigili del fuoco che hanno effettuato 50 interventi. «A Simeri Crichi salvata una donna travolta dall’acqua nella sua casa. Giunti rinforzi da Cosenza, Reggio Calabria e Basilicata».al Sud: bomba d’acqua nel«È stata una notte di grande trepidazione e di grande angoscia. La bomba d’acqua che ha colpito la nostra città non era stata prevista da nessun bollettino meteorologico e non era stata preceduta da nessuna ...

Allerta gialla in nove regioni. A Ischia oltre 400 sfollati. Roma allagata dalla pioggia . Incidenti stradali, sfollati, città allagate. Ill'Italia ed è l'allerta gialla in nove regioni. Il killer, la notte scorsa, non è stato il fango come a Ischia ma probabilmente l'asfalto bagnato: quattro giovani - due ragazzi e due ...Notizia correlata oggi, 11:49: salta corrente a cabina impianti idrici, disagi acqua a Corigliano Il maltempo sferza il Sud: nubifragi a Messina e nel Catanzarese, allerta in Campania. Roma allagata (video) Il maltempo continua a sferzare l'Italia, in particolar modo il Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto sul catanzarese. "Da ieri sera forti piogge sulla costa ionica calabrese, in provincia di Cat ...Il maltempo continua a sferzare l'Italia, in particolar modo il Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto sul catanzarese. "Da ieri sera forti piogge sulla costa ionica calabrese, in provincia di ...