Il giallo della rotta di tre navi Ong davanti alle coste libiche

modenaindiretta.it

...non hanno consentito di soccorrere tutti nell'immediatezza ma solo grazie alla velocità... La protezione civile ieri aveva lanciato un'allerta meteo di coloreForti piogge si sono ...Gli altri ragazzi, tutti coetaneiconducente, sono stati trasportati due al pronto soccorso di Sarzana e due al pronto soccorsoSpezia in codice. . Giallo della morte di Alice Neri, si indaga sulle 18 ore in cui era scomparsa Una testimonianza video di quanto lo snowliage possa lasciare a bocca aperta arriva dal Parco Nazionale di Yosemite.Il giallo della morte di Alice Neri continua a vivere di tante lacune irrisolte. La donna di 32 anni, il cui cadavere è stato trovato all'interno della sua auto carbonizzata, continua ...