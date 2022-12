Il dramma di Ayew | il lutto e la figlia in ospedale durante il Mondiale

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il Ghana non è riuscito a qualificarsi per gli ottavi delin Qatar, la squadra ha chiuso la fase a gironi all’ultimo posto. In particolar modo è stata decisiva la sconfitta nell’ultima giornata contro l’Uruguay, il bottino di tre punti è stato frutto della vittoria inutile contro la Corea del Sud. E’ stato undifficile anche per André, il capitano del Ghana ha svelato il suopersonale sui social. “Il risultato della partita finale non era quello che aspettavamo nel torneo, ma purtroppo è finita così. Sono molto, molto orgoglioso di tutti i miei compagni di squadra per aver messo su uno spirito di squadra meraviglioso dentro e fuori dal campo, per il nostro Paese, il Ghana”. “Personalmente sono stati momenti molto difficili per me nei giorni scorsi. Ho perso il mio figlioccio la mattina ...